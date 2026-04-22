«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче с дракой и пенальти на 96-й минуте

Петербургский «Зенит» не смог обыграть московский «Локомотив» в гостевом матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась ничьей — 0:0.

Сине-бело-голубые нанесли 12 ударов по воротам соперника, но лишь один раз попали в створ. Хозяева поля пробили 13 раз, из них пять — в створ. Острых моментов команды создали немного, а главные события развернулись в компенсированное время.

На шестой добавленной минуте арбитр указал на «точку» в ворота гостей. Поводом стала игра рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. К 11-метровой отметке подошёл нападающий «Локо» Николай Комличенко, однако его удар отразил голкипер петербуржцев Денис Адамов. После сэйва вратаря в борьбе за мяч между футболистами начался конфликт, которые перерос в потасовку.

По итогам тура «Зенит» набрал 56 очков и сохранил лидерство в чемпионате. «Локомотив» с 49 баллами занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее московский ЦСКА и «Ростов» не выявили победителя в очном противостоянии в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. Гости открыли счёт на 36-й минуте — отличился Роналдо. Армейцы отыгрались на 57-й: мяч на счету Тамерлана Мусаева.