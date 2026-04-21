ЦСКА не смог выиграть третий матч подряд, сыграв вничью с «Ростовом» в РПЛ

Московский ЦСКА и «Ростов» не выявили победителя в очном противостоянии в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. Гости открыли счёт на 36-й минуте — отличился Роналдо. Армейцы отыгрались на 57-й: мяч на счету Тамерлана Мусаева.

Второй тайм омрачился травмой вратаря «Ростова» Хидаета Ханкича. На 68-й минуте голкипер покинул поле, его заменил Даниил Одоевский.

После этой ничьей ЦСКА остался на шестой строчке с 44 очками. «Ростов» располагается на десятом месте, имея в активе 27 баллов. 25 апреля армейцы на выезде встретятся с «Рубином», а ростовчане в тот же день примут «Оренбург».