ЦСКА не смог выиграть третий матч подряд, сыграв вничью с «Ростовом» в РПЛ
Обложка © pfc-cska.com
Московский ЦСКА и «Ростов» не выявили победителя в очном противостоянии в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. Гости открыли счёт на 36-й минуте — отличился Роналдо. Армейцы отыгрались на 57-й: мяч на счету Тамерлана Мусаева.
Второй тайм омрачился травмой вратаря «Ростова» Хидаета Ханкича. На 68-й минуте голкипер покинул поле, его заменил Даниил Одоевский.
После этой ничьей ЦСКА остался на шестой строчке с 44 очками. «Ростов» располагается на десятом месте, имея в активе 27 баллов. 25 апреля армейцы на выезде встретятся с «Рубином», а ростовчане в тот же день примут «Оренбург».
Ранее «Сочи» одержал третью победу подряд, обыграв «Крылья Советов» в матче 26-го тура РПЛ. Игра получилась напряжённой — победный гол залетел в сетку на 99-й минуте. Благодаря победе сочинцы, всё ещё занимающие последнее место в турнирной таблице, приблизились к конкурентам.
