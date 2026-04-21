Футболист «Динамо» Рубенс выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа

Бразильский футболист московского «Динамо» Рубенс Диас выбыл до конца сезона из-за повреждения правого голеностопного сустава. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Восстановление займёт около восьми недель.

Футболист получил травму в матче 25-го тура РПЛ против «Пари Нижний Новгород» (1:1). В текущем чемпионате бразилец провел 20 игр.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» с 35 очками занимает 7-е место. Также бело-голубым 7 мая предстоит ответная игра финала «Пути РПЛ» Кубка России на выезде с «Краснодаром». Первая встреча завершилась со счётом 0:0. Потеря одного из ключевых легионеров усложнит задачу бело-голубым в концовке сезона.

Ранее форвард «Ливерпуля» Уго Экитике получил разрыв ахиллова сухожилия. Из-за повреждения сезон для футболиста завершён. Кроме того, он пропустит предстоящий чемпионат мира.