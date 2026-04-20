Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 11:17

Защитника «Локомотива» застукали на вечеринке с кальяном и алкоголем в день матча против «Оренбурга»

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в день матча против «Оренбурга» посетил вечеринку с алкоголем и кальяном в подмосковном ресторане. По информации Sport Baza, около 18:00 футболист приехал в закрытую VIP-зону заведения в Красногорске на встречу выпускников.

Футболист «Локомотива» Ненахов посетил вечеринку с алкоголем и кальяном. Фото © Telegram / Sport Baza

На столе были водка, виски и вино, а также кальян средней крепости. Компания гуляла около шести часов — до полуночи.

«Локомотив» победил «Оренбург» на выезде со счётом 1:0. Следующий матч — против «Зенита» — состоится в среду. Выйдет ли Ненахов на поле. пока неизвестно. Клуб ситуацию официально не комментировал.

"Пять литров — не окей»: Карпин откровенно рассказал, сколько можно пить футболистам

Ранее Life.ru сообщал, что суд прекратил уголовное дело в отношении экс-футболиста Фёдора Смолова из-за драки в «Кофемании». Бывший игрок сборной России выплатил потерпевшему крупную компенсацию.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Оренбург
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar