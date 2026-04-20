Защитника «Локомотива» застукали на вечеринке с кальяном и алкоголем в день матча против «Оренбурга»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в день матча против «Оренбурга» посетил вечеринку с алкоголем и кальяном в подмосковном ресторане. По информации Sport Baza, около 18:00 футболист приехал в закрытую VIP-зону заведения в Красногорске на встречу выпускников.

На столе были водка, виски и вино, а также кальян средней крепости. Компания гуляла около шести часов — до полуночи.

«Локомотив» победил «Оренбург» на выезде со счётом 1:0. Следующий матч — против «Зенита» — состоится в среду. Выйдет ли Ненахов на поле. пока неизвестно. Клуб ситуацию официально не комментировал.

