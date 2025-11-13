Россия и США
13 ноября, 11:07

«Пять литров — не окей»: Карпин откровенно рассказал, сколько можно пить футболистам

Карпин назвал допустимое количество алкоголя для игроков сборной

Главный тренер сборной России Валерей Карпин рассказал, сколько алкоголя допустимо игрокам национальной команды. В беседе со Sport24 он подчеркнул, что вопросы дисциплины остаются принципиальными — и в быту, и на поле.

По словам Карпина, небольшие дозы алкоголя футболистам не запрещены, но любые крайности исключены.

«Пиво — окей, но смотря сколько. Рюмка водки, бокал вина — окей. А вот пять литров пива или бутылки водки — не окей», — пояснил наставник.

12 ноября россияне сыграли вничью с Перу — 1:1 на «Газпром-Арене». Тренер признал, что команда не смогла показать лучший футбол из-за плохого качества газона.

Следующий матч национальная сборная проведет 15 ноября в Сочи — соперником станет команда Чили.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Марина Фещенко
