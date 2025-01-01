Амбре на тренировках: Экс-футболист раскрыл, в каком виде спорта пили больше всего

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что в советские времена хоккей был самым «пьяным» видом спорта. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Самый пьяный вид спорта — хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали. Помню случай такой: Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: «Я эту пьяную команду тренировать не буду», — поделился Пономарёв.

По его словам, употребление алкоголя среди спортсменов тогда было обычным явлением.

«Можно сказать, ребята допивались до потери пульса. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас — сказать не могу», — добавил он.

Пономарёв провёл 25 матчей за сборную СССР и выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.