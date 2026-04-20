«Будто тебя подстрелили»: Почему футболисты больше всего боятся разрыва ахилла

После травмы форварда «Ливерпуля» Уго Экитике разговор о разрыве ахиллова сухожилия снова вышел на первый план. Клуб уже подтвердил серьёзное повреждение: сезон для игрока закончен, а вместе с ним и шанс поехать на летний чемпионат мира в составе сборной Франции. Для футболистов эта травма считается одной из самых тяжёлых не просто из-за срока восстановления. The Athletic с помощью обзора Sports Medicine разобрался, почему после такого повреждения возвращение в спорт возможно, но путь назад часто оказывается сложнее, чем кажется со стороны.

Ахиллово сухожилие соединяет икроножную мышцу с пяточной костью и критически важно для рывков, торможений, прыжков и резкой смены направления — то есть для всего, на чём держится современный футбол. Главная проблема в том, что игроку нужно не просто «заживить» ногу, а вернуть прежнюю взрывную силу. Если сухожилие восстанавливается не с теми механическими свойствами, футболист может снова бегать, но уже не так резко стартовать, ускоряться и выталкивать себя вперёд в спринте. Именно поэтому разрыв ахилла нередко воспринимают тяжелее, чем многие другие травмы колена или голеностопа.

У профессионалов чаще выбирают операцию, потому что она связана с более быстрым возвращением, более высокой вероятностью снова выйти на поле и лучшим восстановлением силы толчка стопы. Но сама операция — только часть истории: дальше идут месяцы реабилитации, когда сухожилие нужно заново «собрать» под нагрузки элитного спорта. Средний срок возвращения в игру в таких случаях часто измеряется не неделями, а примерно 6–9 месяцами.

И даже после возвращения всё не заканчивается. Исследования по профессиональному футболу показывали, что на прежний уровень в течение двух сезонов возвращаются не все: в одной работе этот показатель составил около 82%, а риск повторного разрыва оценивался примерно в 9%. Иначе говоря, для заметной части игроков это травма, после которой карьера уже идёт немного по другой траектории.

Об этом раньше говорил и Каллум Хадсон-Одои, сам переживший разрыв ахилла: по его словам, после такой травмы очень трудно вернуть прежние скорость, резкость и ощущение тела. Поэтому страх перед ахиллом у футболистов связан не только с болью и паузой, но и с пониманием, что назад можно вернуться уже немного другим игроком.

