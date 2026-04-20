Дзюба, Месси и Роналду заняли первые три места в рейтинге движения, но есть нюанс

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба занял второе место в рейтинге игроков с наименьшим уровнем движения без мяча. Исследование провёл Международный центр спортивных исследований (CIES).

Рейтинг учитывает действия игроков в моменты, когда мячом владеет соперник, и сравнивает их активность с одноклубниками. В список вошли футболисты из 46 чемпионатов, которые провели не менее 1000 минут за сезон.

Первое место занял Лионель Месси с показателем 0,70. Дзюба с индексом 0,74 разделил вторую строчку с Криштиану Роналду.

Также в десятку попали Мирлинд Даку и Джон Кордоба, а также Килиан Мбаппе, которые с показателем 0,77 делят пятое–седьмое места.

Ранее форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заявил, что пока не обсуждает своё будущее на следующий сезон. Слухи об интересе к нему со стороны клуба «Родина» он назвал выдумкой.