Дзюба оценил перспективы отстранения футболистов из США и Израиля от турниров
Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Форвард «Акрона» Артём Дзюба выразил уверенность, что сборные Израиля и Соединённых Штатов избегут санкций со стороны Международной федерации футбола. Такое мнение он озвучил в интервью ТАСС.
«Здесь и так всё понятно. Израиль и Америку не дисквалифицируют», — сказал он.
Так футболист отреагировал на просьбу журналистов сравнить ситуацию с отстранением российской команды и отсутствием аналогичных мер в отношении американской сборной.
Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон.
