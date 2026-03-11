Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу — 2026 в США
Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Сборная Ирана отказалась ехать на чемпионат мира по футболу, который этим летом примут США, Канада и Мексика. Данное заявление сделал министр спорта страны Ахмад Доньямали в эфире национального телевидения TV2.
Причиной названа гибель верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которую в Тегеране возложили на Вашингтон. По словам Доньямали, участие страны в текущих условиях невозможно.
Напомним, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля. Удары пришлись по его резиденции, супруга политика скончалась от ран спустя два дня. Новым лидером стал его старший сын Моджтаба Хаменеи. Ему уже присягнули силовики и Корпус стражей исламской революции.
