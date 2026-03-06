Иран отказался от участия в Паралимпиаде

Сборная Ирана на фоне конфликта с США и Израилем приняла решение не участвовать в Паралимпийских играх, которые стартуют сегодня в Италии. В Международном паралимпийском комитете (МПК) подтвердили получение соответствующего уведомления.

На соревнованиях должен был выступить один представитель этой страны — лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи. Спортсмен планировал побороться за медали в гонках 10 и 11 марта.

Церемония открытия Игр состоится сегодня, 6 марта. Соревнования продлятся до 15 марта. Причины отказа от участия в МПК пока не уточняют.

Напомним, в Паралимпиаде примут участие шесть российских спортсменов. Впервые за время санкций против нашей страны они будут выступать под национальным флагом. Игры пройдут в Милане и Кортина-д' Ампеццо.