6 марта, 12:24

Румыния не станет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян, вопреки заявлению Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Румыния не станет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за допуска российских и белорусских спортсменов, подтвердил председатель Паралимпийского комитета страны Эдуард Новак. Так он опроверг заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Ранее Сибига сообщил, что несколько стран, включая Румынию, бойкотируют церемонию открытия Паралимпийских игр, которая состоится сегодня в 22.00 в Вероне, в знак протеста.

«Я не знаю, откуда взялась эта информация. Я не понимаю, когда министр иностранных дел другой страны говорит от имени Румынии», — заявил Новак агентству Agerpres.

Зимние Паралимпийские игры 2026 состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. Россию на турнире представят шестеро спортсменов, впервые за время санкций против нашей страны они будут выступать под национальным флагом. При этом ряд стран — Украина, Германия, Финляндия и другие — присоединилась к бойкоту церемонии открытия из-за решения организаторов допустить россиян и белорусов.

