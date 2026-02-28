«Логика универсальна?» Дегтярёв призвал прибалтов объяснить позицию по бойкоту на фоне ударов по Ирану

Михаил Дегтярёв, возглавляющий Министерство спорта и Олимпийский комитет России, задал неудобный вопрос властям пяти европейских государств. Чиновник поинтересовался у представителей Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии, собираются ли они бойкотировать Паралимпийские игры из-за военных действий США и Израиля против Ирана.

В своем посте в социальной сети Х министр отметил официальные аккаунты Паралимпийских игр и национального комитета Финляндии, а также ряд западных медиа. Дегтярёв иронично заметил, что хочет проверить, насколько последовательна позиция этих стран.

«Распространяется ли их универсальная логика только на Российскую Федерацию, или они готовы применять её ко всем?» — говорится в обращении политика.

Напомним, на прошлой неделе Украина первой заявила о бойкоте церемонии открытия соревнований в Италии. Киев требовал от организаторов пересмотреть вопрос допуска россиян и белорусов с национальной символикой. Позже к этому демаршу присоединились представители Чехии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польши и Нидерландов.

Поводом для вопроса Дегтярёва стали ракетные удары, которые США и Израиль нанесли по иранской территории в субботу. Под обстрел попал в том числе Тегеран, есть сведения о разрушениях и пострадавших среди мирного населения. В ответ на это Иран атаковал военные объекты противника в регионе. Примечательно, что эскалация произошла сразу после женевских переговоров по ядерной программе Тегерана при посредничестве Омана.

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. В сентябре прошлого года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение снять ограничения с России и Белоруссии.