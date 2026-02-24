Финляндия отказалась от участия в открытии Паралимпиады из-за допуска россиян

Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Италии. Причина — решение организаторов допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований. Об этом заявила председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио в интервью Yle.

По её словам, финская сторона откликнулась на обращение Украины. Ранее участие в торжественной церемонии уже отменили Эстония, Латвия и Польша. При этом сами соревнования спортсмены бойкотировать не будут.

Раутио отметила, что Финляндия голосовала против участия россиян и белорусов под национальными флагами, но не набрала большинства голосов. В комитете подчеркнули, что не могут игнорировать политический контекст, однако считают важным дать спортсменам сосредоточиться на выступлениях.

Ранее Life.ru писал, что США поддержали участие российских спортсменов в Паралимпиаде с флагом и гимном. Там заявили, что спорт должен быть доступен для всех. Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. В сентябре прошлого года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение снять ограничения с России и Белоруссии.