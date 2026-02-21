США поддержали участие российских спортсменов в Паралимпиаде с флагом и гимном

Специальный посланник президента США по глобальному партнёрству Паоло Замполли выступил в поддержку участия российских спортсменов в Паралимпийских играх с национальным флагом и гимном. Как сообщает The New York Times, позиция американского представителя расходится с мнением ряда европейских стран и Украины.

По словам Замполли, спорт должен быть доступен для всех. Спецпосланник посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Италии вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио. Ранее, в январе, Замполли уже встречался с российским министром спорта Михаилом Дегтярёвым в Ташкенте на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии.

Дегтярёв позднее назвал их общение хорошим примером спортивной дипломатии, способной стать мостом для налаживания отношений между странами. Он отметил, что представитель Трампа наравне с другими участниками обсуждал за столом переговоров как спортивные, так и иные вопросы.

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. В сентябре прошлого года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение снять ограничения с России и Белоруссии. При этом США не вошли в число 35 стран, подписавших заявление с осуждением этого шага.

Двусторонние приглашения на Игры получили шестеро российских спортсменов. Все они выступят под национальной символикой. В числе приглашённых — трёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призёр чемпионата мира Анастасия Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным. Кроме того, на Игры приглашены Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Ранее чешская делегация отказалась от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр. Причиной такого решения стал допуск российских атлетов к соревнованиям без каких-либо ограничений. Представители Чехии не появятся на церемонии открытия в Вероне.