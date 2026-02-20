Чехия решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

Чешские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Паралимпийских игр, которые пройдут в Италии. Причиной стало решение допустить российских атлетов к соревнованиям без ограничений, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Чехии.

Делегация не будет присутствовать на открытии в Вероне, у них не будет знаменосцев в Кортина-д'Ампеццо, а также отменены обращения спортсменов, запланированные для трансляции.

Напомним, шесть россиян получили двусторонние приглашения на Игры. Среди них — трёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, многократный чемпион мира Иван Голубков, призёр чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Все они выступят под национальной символикой.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта и будут распределены между двумя итальянскими городами — Миланом и Кортина-д’Ампеццо. Решение допустить россиян, очевидно, не понравилось Украине, поэтому страна собирается «частично бойкотировать» Паралимпиаду.