Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 19:46

Чехия решила бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalie Hora

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalie Hora

Чешские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Паралимпийских игр, которые пройдут в Италии. Причиной стало решение допустить российских атлетов к соревнованиям без ограничений, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета Чехии.

Делегация не будет присутствовать на открытии в Вероне, у них не будет знаменосцев в Кортина-д'Ампеццо, а также отменены обращения спортсменов, запланированные для трансляции.

Напомним, шесть россиян получили двусторонние приглашения на Игры. Среди них — трёхкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, многократный чемпион мира Иван Голубков, призёр чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Все они выступят под национальной символикой.

Итальянская партия поддержала решение пустить россиян на Паралимпиаду с флагом
Итальянская партия поддержала решение пустить россиян на Паралимпиаду с флагом

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта и будут распределены между двумя итальянскими городами — Миланом и Кортина-д’Ампеццо. Решение допустить россиян, очевидно, не понравилось Украине, поэтому страна собирается «частично бойкотировать» Паралимпиаду.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Олимпиада в Милане
  • Чехия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar