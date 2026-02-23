IPC подтвердил, что не отменит допуск россиян до Паралимпиады с флагом и гимном

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подтвердил, что решение о допуске российских спортсменов с национальной символикой к Паралимпиаде не будет изменено, несмотря на бойкоты. Он подчеркнул, что IPC уважает позицию тех, кто отказывается участвовать, но призывает всех к участию ради всеобщего разнообразия.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично», — заявил Парсонс на пресс-конференции.

Ранее Life.ru писал, что США поддержали участие российских спортсменов в Паралимпиаде с флагом и гимном. Там заяавили, что спорт должен быть доступен для всех. Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта. В сентябре прошлого года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение снять ограничения с России и Белоруссии.