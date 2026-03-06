Объявлены имена знаменосцев сборной России на церемонии открытия Паралимпиады

Лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии.

Бугаеву — трехкратный чемпион Паралимпийских игр, шетикратный чемпион мира. Багиян — бронзовый призёр чемпионата мира, трехкратный чемпион России.

У сборной Белоруссии знаменосцем будет лыжница Лидия Лобан.

Зимние Паралимпийские игры 2026 состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. Россию на турнире представят шестеро спортсменов, впервые за время санкций против нашей страны они будут выступать под национальным флагом. Церемония открытия начнётся сегодня в 22.00 в Вероне.

Кстати, участники сборной России столкнулись с неприятным сюрпризом на Паралимпийских играх в Италии. Им не выдали спонсорские телефоны Samsung, которые традиционно получают все атлеты. Как пояснили в Международном паралимпийском комитете (МПК), причина — санкции против РФ.