6 марта, 10:10

Российским паралимпийцам не выдали смартфоны Samsung в Италии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Российским участникам Паралимпийских игр в Италии не выдали традиционную технику от спонсоров соревнований. Наши атлеты не получили смартфоны Samsung, которые входят в обязательный набор презентов от партнёров международного движения. Информацию об этом подтвердил источник в ТАСС.

Обычно такие устройства вручают всем участникам Олимпиад и Паралимпиад. Однако отечественные спортсмены в этот раз остались без фирменных гаджетов южнокорейского бренда.

Подобная история уже случалась годом ранее во Франции. На Играх в Париже в 2024 году российская сборная тоже недосчиталась подобных сувениров от Samsung.

Турнир на Апеннинах стартовал 6 марта и продлится до 15 марта. Участникам предстоит сразиться за 79 комплектов наград в шести дисциплинах. Нашу страну на этих стартах представляют шесть атлетов, которые выступают под национальным триколором.

