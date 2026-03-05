Польская телекомпания надумала прерывать показ Паралимпиады из-за россиян

Польская телекомпания Telewizja Polska (TVP) заявила, что её каналы будут прерывать трансляцию каждый раз, когда в кадре появятся россияне или белорусы. В это время на экране будет демонстрироваться надпись «Солидарность с Украиной».

Кроме того, Telewizja Polska намерена полностью проигнорировать выход российской делегации на церемониях открытия и закрытия Игр. Если польский спортсмен займёт призовое место, а россиянин одержит победу, трансляция будет остановлена до начала церемонии награждения — поднятия флагов и исполнения гимнов.

Приглашения для участия в Паралимпиаде-2026 получили шесть россиян. Соревнования пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стало известно, что Германия намерена присоединиться к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии, так как с российских спортсменов сняли ограничения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Киев очень благодарен министру Германии по вопросам спорта и волонтёрства Кристиане Шендерляйн, которая отказалась приезжать на церемонию из-за россиян. По его словам, 11 стран, присоединившихся к бойкоту, приняли «справедливое» и важное для Украины решение.