Германия поддержала бойкот открытия Паралимпиады из-за допуска россиян

Германия намерена присоединиться к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии, так как с российских спортсменов сняли ограничения. Такую позицию Берлина озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Благодарен Немецкой ассоциации спорта для инвалидов за её чёткое, основанное на ценностях решение не участвовать в открытии», — написал чиновник в соцсетях.

Сибига подчеркнул, что Киев очень благодарен министру Германии по вопросам спорта и волонтёрства Кристиане Шендерляйн, которая отказалась приезжать на церемонию из-за россиян. По его словам, 11 стран, присоединившихся к бойкоту, приняли «справедливое» и важное для Украины решение.

Напомним, Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сентябре прошлого года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение снять ограничения с России и Белоруссии. При этом США не вошли в число 35 стран, подписавших заявление с осуждением этого шага. К участию приглашены шесть российских спортсменов. Им разрешено выступать под национальным флагом и с гимном РФ.