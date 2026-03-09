Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 23:00

КСИР, полиция и армия присягнули новому верховному лидеру Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Корпус стражей исламской революции (КСИР) присягнул новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и выразил готовность выполнить его указания. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Корпус назвал себя преданным солдатом и мощной опорой власти. В КСИР заявили, что поддерживают выбор совета и готовы полностью подчиняться указаниям аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи.

Также новому лидеру присягнули силы внутренней безопасности и иранские вооружённые силы — полиция и армия готовы самоотверженно выполнять приказы.

В Иране заявили, что основной план Трампа уже провалился, а дальше будет хуже
В Иране заявили, что основной план Трампа уже провалился, а дальше будет хуже

Напомним, новый верховный лидер Ирана — Моджтаба Хаменеи, старший сын погибшего Али Хаменеи. Его избрал совет экспертов Ирана. Прежний лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar