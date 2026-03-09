КСИР, полиция и армия присягнули новому верховному лидеру Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Корпус стражей исламской революции (КСИР) присягнул новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и выразил готовность выполнить его указания. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
Корпус назвал себя преданным солдатом и мощной опорой власти. В КСИР заявили, что поддерживают выбор совета и готовы полностью подчиняться указаниям аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи.
Также новому лидеру присягнули силы внутренней безопасности и иранские вооружённые силы — полиция и армия готовы самоотверженно выполнять приказы.
Напомним, новый верховный лидер Ирана — Моджтаба Хаменеи, старший сын погибшего Али Хаменеи. Его избрал совет экспертов Ирана. Прежний лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана.
