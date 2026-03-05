В Иране заявили, что основной план Трампа уже провалился, а дальше будет хуже

План «А» президента США Дональда Трампа, предполагавший быструю победу над Ираном, уже не удался, а альтернативный проект «Б» обречён на ещё более серьёзное фиаско. Своё заявление выразил глава МИД Исламской Републики Аббас Аракчи на странице в соцсети X.

«План «А» по чистой и быстрой военной победе провалился, господин президент. Ваш план «Б» станет ещё большим провалом», — написал он.

По словам Аракчи, шанс на уникальную сделку был упущен после того, как «кабала движения «Америка — в последнюю очередь» скрыла значительный прогресс, достигнутый на переговорах. В своём заявлении иранский министр также провёл связь между принципом «Израиль превыше всего» и лозунгом «Америка — в последнюю очередь», подразумевая, что следование курсу Тель-Авива идёт вразрез с интересами самих США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана, назвав неприемлемым возможное назначение сына нынешнего аятоллы. По словам американского лидера, кандидатура Моджтабы Хаменеи, сына Али Хаменеи, в качестве преемника не подходит, поскольку он является ничтожеством.