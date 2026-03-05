Мерц спрашивал у Трампа, продумал ли тот план завершения операции в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Белый дом поинтересовался у Дональда Трампа, насколько тщательно в США проработан план завершения военной операции против Ирана. Такую информацию передаёт The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, немецкий представитель хотел получить чёткий ответ о том, при каких условиях и каким образом предполагается закончить боевые действия. Журналисты отмечают, что обеспокоенность отсутствием ясной стратегии Вашингтона разделяют многие мировые лидеры, главы МИД и представители оборонных ведомств.

Один из высокопоставленных арабских дипломатов признался, что его правительство не имеет реального представления о том, какую власть в Иране видит будущей американская администрация. Непонятно также, намерен ли Вашингтон вообще участвовать в её формировании.

В материале также приводится мнение эксперта Томаса Райта из Института Брукингса, который работал над долгосрочным стратегическим планированием в Совете национальной безопасности во время правления Джо Байдена. Он усомнился в наличии у Трампа продуманных сценариев на случай непредвиденных обстоятельств.

«Трампу, похоже, кажется, что ему не нужны варианты или планы на случай непредвиденных обстоятельств. Когда события идут не так, как это часто бывает, президент без подготовленных вариантов будет играть в азартные игры, имея в распоряжении лишь пару двоек», — заявил Райт.

Ранее Фридрих Мерц признал, что правительство ФРГ оказалось перед серьёзной дилеммой из-за военной операции США и Израиля против Ирана. При этом канцлер фактически оправдал силовой сценарий, заявив, что идеального момента для такой операции не существует, но есть момент, когда для неё становится слишком поздно.