Мостовой объяснил, почему сборная России не заменит Иран на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не верит в возможность замены Ирана российской командой на чемпионате мира 2026 года. В разговоре со Sport Baza он подчеркнул, что получение wild card для нашей сборной исключено.

«Я понимаю, и все понимают, почему они отказались. Но чтобы Иран заменила Россия, — это исключено. Там есть много стран, которые участвовали в отборочных соревнованиях», — сказал он.

По его словам, в регламенте ФИФА нет чётких указаний на этот счёт, а решение о замене организация принимает самостоятельно. Наиболее вероятным вариантом эксперт назвал замену Ирана другой сборной из Азиатской конфедерации футбола. В числе потенциальных кандидатов он выделил ОАЭ или Ирак, однако всё будет зависеть от результатов стыковых матчей, которые определят последних участников мундиаля.

При этом Мостовой обратил внимание на сложности с Ираком, который из-за боевых действий на Ближнем Востоке уже запросил у ФИФА перенос своего матча, запланированного в Мексике на 31 марта. Напомним, что Иран попал в группу G, где должен был сыграть с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.

Ранее сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали причиной такого решения назвал гибель верховного лидера Али Хаменеи, ответственность за которую Тегеран возложил на Вашингтон.