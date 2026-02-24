Владимир Путин
24 февраля, 14:09

ФИФА может перенести матчи чемпионата мира из Мексики из-за буйств картеля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nattawit Khomsanit

ФИФА рассматривает возможность переноса матчей чемпионата мира по футболу из Мексики из-за вспышки насилия после убийства влиятельного наркобарона. Об этом сообщает The Athletic.

При этом отмечается, что перенос матчей станет крайней мерой — только если представители служб безопасности и коммерческие партнёры выразят серьёзные опасения.

Под угрозой как межконтинентальные стыковые игры в марте, так и встречи финальной части турнира. Проблема в том, что десятки тысяч болельщиков уже купили билеты и забронировали отели. В случае переноса ФИФА придётся возмещать им убытки.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

В Мексике 23 заключённых сбежали из тюрьмы во время массовых беспорядков

Напомним, волна насилия в Мексике началась 22 февраля после гибели лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. В ходе спецоперации в штате Халиско он получил тяжёлые ранения и умер при транспортировке. В ответ боевики атаковали полицейские патрули, перекрывали дороги, поджигали автомобили и объекты инфраструктуры в нескольких штатах. Власти Халиско ввели повышенный уровень готовности, приостановили работу школ и общественного транспорта. Для стабилизации ситуации в регион перебросили дополнительные силы федеральных силовиков.

