ФИФА может перенести матчи чемпионата мира из Мексики из-за буйств картеля

ФИФА рассматривает возможность переноса матчей чемпионата мира по футболу из Мексики из-за вспышки насилия после убийства влиятельного наркобарона. Об этом сообщает The Athletic.

При этом отмечается, что перенос матчей станет крайней мерой — только если представители служб безопасности и коммерческие партнёры выразят серьёзные опасения.

Под угрозой как межконтинентальные стыковые игры в марте, так и встречи финальной части турнира. Проблема в том, что десятки тысяч болельщиков уже купили билеты и забронировали отели. В случае переноса ФИФА придётся возмещать им убытки.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.