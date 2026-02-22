В Мексике начались массовые беспорядки из-за слухов об убийстве Эль Менчо

В нескольких регионах Мексики вспыхнули беспорядки на фоне публикаций о возможной ликвидации Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. По предварительной информации, речь идёт об уничтожении основателя и руководителя картеля «Новое поколение Халиско». Об этом сообщает Milenio.

Эль Менчо считался самым разыскиваемым преступником в Мексике и одним из наиболее разыскиваемых в США. Картель под его руководством стал одной из крупнейших организаций по торговле наркотиками в Мексике, а также занимался переправкой запрещëнных веществ в США.







Инциденты зафиксированы как минимум в пяти штатах. Наиболее напряжённая ситуация сложилась в Халиско, где в южной части региона дороги оказались перекрыты горящими автомобилями. В муниципалитете Тапальпа федеральные силы провели операцию, после которой начались столкновения и серия поджогов. Машины переворачивали и поджигали прямо на проезжей части, создавая баррикады.

Губернатор штата Халиско Пабло Лемус Наварро заявил, что после операции в Тапальпе введён красный код безопасности. По его словам, неизвестные пытались помешать действиям силовиков, создавая препятствия на дорогах. Для координации мер создана комиссия с участием представителей трёх уровней власти.

«Несколько часов назад федеральные силы провели операцию в Тапальпе, которая привела к столкновениям в этом районе. Также в результате этой операции в разных точках этого региона и в других точках штата Халиско люди подожгли и перевернули автомобили, чтобы помешать действиям властей. Я дал указание немедленно создать комитет по безопасности с участием представителей всех трёх уровней власти и ввести код «красный», чтобы предотвратить действия, направленные против населения», — пишет Наварро.

В целях безопасности отменены очные занятия в образовательных учреждениях штата. Также приостановлено проведение массовых мероприятий, запланированных на воскресенье.

