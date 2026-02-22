Студенческий митинг в Тегеране перерос в масштабную акцию протеста

В Технологическом университете Шариф в иранской столице Тегеране студенческое собрание переросло в противостояние с участием проправительственных сил. Об этом сообщает агентство Fars.

По информации агентства, мероприятие было запланировано как мирная акция в память о погибших в январских событиях.

«Было решено, что это собрание пройдёт мирно и тихо, но из-за присутствия нескольких человек в масках начались выкрикивания лозунгов с особой направленностью», — говорится в сообщении.

После того как одна группа студентов начала скандировать антиправительственные и промонархические лозунги, другая группа выступила в поддержку официальной позиции властей. В социальных сетях очевидцы сообщают, что акция вылилась в столкновение с ополченцами сил «Басидж».

Выступления произошли с началом нового учебного семестра и совпали по времени с 40-м днём памяти по погибшим во время январских протестов. Местные СМИ сообщают, что аналогичные акции прошли в нескольких университетах Тегерана и Мешхеда.

Протесты в Иране начались в конце декабря — они вызваны значительными колебаниями курса национальной валюты, риала, что привело к росту цен как на оптовом, так и на розничном уровне. К началу января эти выступления переросли в беспорядки и акты вандализма.

Напряжение в Иране усиливается давлением со стороны США — президент Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант нанесения ограниченного военного удара по Ирану. В Белом доме предупреждали: если Тегеран не пойдёт на переговоры и не заключит сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия, США готовы применить силу.