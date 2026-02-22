Акции протеста снова захлестнули Иран на фоне угроз США

Столкновения между протестующими и силовиками произошли в столице Ирана. Инцидент случился на улицах Тегерана. Об этом сообщают местные СМИ.

В Тегеране произошли столкновения протестующих и сторонников КСИР. Видео © X / Open Source Intel

В столице участники полувоенного формирования «Басидж» сошлись со студентами Технологического университета Шарифа. Молодёжь вышла на несанкционированную акцию. В городе Мешхед протестующие собрались у здания университета медицинских наук. Они скандировали лозунги о свободе.

Отдельные источники сообщают о пострадавших в ходе столкновений. Точные цифры не приводятся.

Акции проходят на фоне напряжённости между Тегераном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отвёл Ирану 10–15 дней на заключение соглашения по ядерной программе и предупредил о «плохих вещах», которые могут произойти в случае отказа от сделки. В сообщениях также говорится о переброске американских военных кораблей в регион. Предыдущая волна протестов в Иране прошла в начале января. Тогда сообщалось о поджогах и столкновениях с полицией. Американский лидер заявил, что во время демонстраций было убито 32 000 человек. Власти Ирана опровергли эти данные. Министр иностранных дел Аббас Арагчи сообщил, что погибло 3117 иранцев, и назвал их «жертвами недавней террористической операции», связав произошедшее с давлением со стороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности ограниченного военного удара по Ирану. В Белом доме указывали, что Вашингтон готов применить силу, если Тегеран не пойдёт на переговоры и не согласится на сделку с полным отказом от ядерного оружия. Портал Axios со ссылкой на советника президента сообщил, что США изучают различные сценарии давления на Иран, в том числе ликвидацию лидера Ирана Хаменеи и его сына.