Трамп: США рассматривают возможность ограниченного удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант нанесения ограниченного военного удара по Ирану. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

«Думаю, могу сказать, что рассматриваю это», — подтвердил американский лидер, не вдаваясь в детали.

Ранее телеканал CBS сообщил, что операция может начаться уже 21 февраля. В Белом доме предупреждали: если Тегеран не пойдёт на переговоры и не заключит сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия, США готовы применить силу.