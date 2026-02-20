Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 18:36

Трамп: США рассматривают возможность ограниченного удара по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант нанесения ограниченного военного удара по Ирану. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

«Думаю, могу сказать, что рассматриваю это», — подтвердил американский лидер, не вдаваясь в детали.

Ранее телеканал CBS сообщил, что операция может начаться уже 21 февраля. В Белом доме предупреждали: если Тегеран не пойдёт на переговоры и не заключит сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия, США готовы применить силу.

Британия отказалась дать США военные базы для ударов по Ирану
Британия отказалась дать США военные базы для ударов по Ирану

Ранее сообщалось, что США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времён войны в Ираке в 2003 году. По сведениям западных источников, американская администрация изучает возможность нанести удар по Ирану в ближайшие выходные. Трамп дал 15 дней на заключение сделки с Тегераном.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar