Регион
19 февраля, 20:39

Трамп отвёл максимум 15 дней на заключение сделки с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что на достижение договорённости с Ираном отводит не более 15 дней. С таким заявлением американский лидер выступил по пути в штат Джорджия, отвечая на вопросы журналистов на борту самолёта.

По его словам, сделка с Тегераном будет заключена тем или иным образом. При этом он уточнил, что десяти дней было бы вполне достаточно, а пятнадцать — это максимальный срок.

Ранее Иран пообещал в течение двух недель предоставить США предложения по сближению позиций. Однако Израиль объявил высшую готовность к войне из-за возможной атаки Штатов на Исламскую Республику. Возможно, Вашингтон готовит удар по Ирану в ближайшие выходные.

