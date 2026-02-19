Американист предупредил о риске бесконечной войны из-за операции Трампа против Ирана
Обложка © GigaChat / Life.ru
Мир вновь замер в ожидании: «большая армада» США у берегов Ближнего Востока, переброска истребителей, жёсткая риторика и заявления о возможных бомбардировках. Однако, по мнению американиста Алексея Наумова, президенту Дональду Трампу война не нужна. Его цель — добиться уступок от Ирана, чтобы выстроить новую архитектуру безопасности в регионе и гарантировать защиту Израилю.
Американский лидер последовательно применяет «дипломатию канонерок»: подводит войска, угрожает, но стремится к переговорам. Начать реальную военную операцию политик опасается, понимая, что она рискует превратиться в «бесконечный» конфликт, подобный тем, которые он сам обещал не развязывать.
При этом неопределённость и демонстрация готовности к войне — один из главных инструментов Трампа. Он использует давление — дипломатическое, экономическое и военное, — чтобы продавить Иран. Если Пентагон убедит его в возможности быстрой и эффективной кампании, вариант силового сценария полностью исключать нельзя.
«Ради уступок от Ирана для Трампа средства хороши, в том числе и военные. Поэтому, да, он хочет переформатировать Ближний Восток, он хочет переформатировать Европу», — уверен собеседник 360.ru.
Напомним, ранее Иран пообещал в течение двух недель предоставить США предложения по сближению позиций. Однако Израиль объявил высшую готовность к войне из-за возможной атаки США на Иран. Возможно, США готовят удар по Ирану в ближайшие выходные. При этом Россия видит беспрецедентную эскалацию и призывает к дипломатии.
