Британия отказалась дать США военные базы для ударов по Ирану

Великобритания отказалась разрешить США использовать свои военные базы для ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Вашингтон рассматривал возможность задействовать авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане и базу Фэрфорд в Глостершире, которая служит основной площадкой для тяжёлых бомбардировщиков США в Европе.

Лондон опасается, что американский удар по Ирану может нарушить международное право. Такая позиция вызвала недовольство президента США Дональда Трампа.