20 февраля, 00:28

Британия отказалась дать США военные базы для ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Image

Великобритания отказалась разрешить США использовать свои военные базы для ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Вашингтон рассматривал возможность задействовать авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане и базу Фэрфорд в Глостершире, которая служит основной площадкой для тяжёлых бомбардировщиков США в Европе.

Лондон опасается, что американский удар по Ирану может нарушить международное право. Такая позиция вызвала недовольство президента США Дональда Трампа.

Лавров заявил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану

Ранее сообщалось, что США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времён войны в Ираке в 2003 году. По сведениям западных источников, американская администрация изучает возможность нанести удар по Ирану в ближайшие выходные. Трамп дал 15 дней на заключение сделки с Тегераном.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

