Британия отказалась дать США военные базы для ударов по Ирану
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Image
Великобритания отказалась разрешить США использовать свои военные базы для ударов по Ирану. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
Вашингтон рассматривал возможность задействовать авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане и базу Фэрфорд в Глостершире, которая служит основной площадкой для тяжёлых бомбардировщиков США в Европе.
Лондон опасается, что американский удар по Ирану может нарушить международное право. Такая позиция вызвала недовольство президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что США стягивают на Ближний Восток крупнейшую авиагруппировку со времён войны в Ираке в 2003 году. По сведениям западных источников, американская администрация изучает возможность нанести удар по Ирану в ближайшие выходные. Трамп дал 15 дней на заключение сделки с Тегераном.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.