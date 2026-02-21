Олимпиада в Милане
21 февраля, 01:40

США готовы ликвидировать лидера Ирана Хаменеи и его сына

Али Хаменеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Соединённые Штаты изучают возможность устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на анонимного советника президента Дональда Трампа.

«Есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет в итоге выбран», — сказал советник.

Ещё один источник рассказал, что план ликвидации Хаменеи и его сына представили президенту США Дональду Трампу несколько недель назад.

Трамп отвёл максимум 15 дней на заключение сделки с Ираном
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон рассматривает нанесение ограниченного военного удара по Ирану. Перед этим западные СМИ писали, что операция против Ирана может начаться уже 21 февраля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
