США готовы ликвидировать лидера Ирана Хаменеи и его сына

Соединённые Штаты изучают возможность устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на анонимного советника президента Дональда Трампа.

«Есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет в итоге выбран», — сказал советник.

Ещё один источник рассказал, что план ликвидации Хаменеи и его сына представили президенту США Дональду Трампу несколько недель назад.