США готовы ликвидировать лидера Ирана Хаменеи и его сына
Али Хаменеи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField
Соединённые Штаты изучают возможность устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на анонимного советника президента Дональда Трампа.
«Есть варианты на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет в итоге выбран», — сказал советник.
Ещё один источник рассказал, что план ликвидации Хаменеи и его сына представили президенту США Дональду Трампу несколько недель назад.
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон рассматривает нанесение ограниченного военного удара по Ирану. Перед этим западные СМИ писали, что операция против Ирана может начаться уже 21 февраля.
