Названы семь стран, которые туристам лучше обойти стороной в 2026 году

Эксперты популярного путеводителя Fodor's составили ежегодный список «красных» направлений, которые туристам рекомендуют избегать в 2026 году. В перечень вошли семь локаций по всему миру, где путешественники могут столкнуться с серьёзными проблемами: от разрушенной инфраструктуры до протестов местных жителей.

В первую очередь специалисты советуют отказаться от поездок в кенийскую Момбасу. После пандемии турпоток в этом направлении постоянно растёт, однако местная инфраструктура оказалась не готова к такому наплыву: пляжи утопают в мусоре, а дороги хронически перегружены транспортом.

Не рекомендуют эксперты посещать и Антарктиду. Только за последний сезон континент принял около 120 тысяч туристов, и в ближайшее время этот показатель может удвоиться. Учёные опасаются, что массовый поток людей повышает риск распространения патогенов, которые могут скрываться в вековых льдах.

В 2026 году лучше воздержаться от отдыха на Канарских островах, которые в прошлом году приняли порядка 18 миллионов гостей. Местные жители, уставшие от бесконечного потока отдыхающих, всё чаще выходят на протестные митинги, выражая недовольство сложившейся ситуацией.

По аналогичной причине эксперты не советуют ехать в мексиканский Мехико, а также в популярные природные зоны — швейцарский регион Юнгфрау и американский национальный парк Глейшер. Под большим вопросом оказалась и итальянская Изола-Сакра.

Специалисты подчёркивают, что посещение перечисленных мест в 2026 году официально не запрещено, но сопряжено с серьёзными рисками. Туристы могут столкнуться с неоправданно высокими ценами, агрессивным отношением со стороны местного населения и критическими проблемами с инфраструктурой.

Альтернативный взгляд на проблему представили аналитики издания «Турпром». Они призывают российских туристов с осторожностью планировать поездки в высокий сезон и в другие популярные точки. По их мнению, попасть в толпу есть риск на отдельных курортах Анталии, таких как Лара и Кунду. В июле-августе из-за огромного наплыва отдыхающих переполнены пляжи и отели. Египетская Хургада, напротив, бывает переполнена в период новогодних и зимних праздников, когда цены максимальны, а загрузка инфраструктуры приближается к 100%.

На проблемы с овертуризмом неоднократно жаловались и власти тайского Пхукета. Особенно сложная ситуация складывается в декабре-январе, когда основные пляжи, включая Патонг, и главные достопримечательности острова буквально переполнены. В России аналогичная проблема наблюдается на горнолыжных курортах Красной Поляны в новогодние каникулы и февральские выходные: очереди на подъёмники и завышенные цены стали привычным явлением.

Индонезийский остров Бали страдает от перегрузки туристами в сухой сезон, приходящийся на июль-август, когда районы вроде Семиньяка и Куты испытывают пиковую нагрузку. Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах может быть не самым приятным местом с декабря по февраль, когда комфортная погода привлекает рекордное число гостей, что неизбежно сказывается на ценах и доступности услуг.

Ранее стало известно, что туристы всё чаще выбирают для отдыха Монголию, отдавая предпочтение этой стране вместо привычных Таиланда и Вьетнама. Главными преимуществами направления называют дикую природу, уникальную культуру кочевников и ощущение бескрайнего простора.