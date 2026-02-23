Олимпиада в Милане
23 февраля, 08:57

В Мексике картель сжигает автомобили и угрожает начать без разбора убивать гражданских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В мексиканском штате Халиско боевики картеля устроили масштабную акцию устрашения с поджогами автомобилей и блокпостами, а власти ввели красный уровень опасности. О ситуации 360.ru рассказал россиянин Евгений, живущий в Пуэрто-Вальярте.

По его словам, насилие вспыхнуло внезапно утром в воскресенье. Боевики останавливали машины и автобусы, высаживали людей и поджигали транспорт, используя его для баррикад. К полудню бои сместились в жилые кварталы. Евгений сообщил, что местным жителям приказано сидеть по домам с запасами воды и еды.

«Прошел слух, что картель поставил условие правительству: либо они отпускают захваченного лидера, либо боевики начнут стрелять по мирным людям. Пока только машины жгут, но воскресенье началось очень «весело», — поделился очевидец.

Россиянин отметил, что такой уровень насилия — редкость. Обычно разборки между картелями не затрагивают гражданских, но сейчас впервые начали жечь гражданские автомобили.

Напомним, ранее в Мексике вспыхнули масштабные волнения после ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Протесты охватили несколько штатов — в Халиско дороги перекрывали горящими автомобилями. Власти отреагировали повышенным уровнем угрозы и отменили все массовые мероприятия. Позже министерство обороны Мексики официально подтвердило, что преступник был уничтожен в ходе спецоперации силовиков.

