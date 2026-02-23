Госдеп США ликует после ликвидации главы мексиканского картеля «Эль Менчо»

Ликвидация главаря мексиканского картеля CJNG Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу «Эль Менчо» стала «великим событием» для Мексики, США и всего мира. С таким мнением в соцсети Х выступил заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау.

«Мне только что сообщили, что мексиканские силы безопасности ликвидировали «Эль Менчо», одного из самых кровавых и беспощадных наркобаронов. Это великое событие для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира», — написал он.

Замгоссекретаря отметил, что «хорошие парни оказались сильнее плохих» и поздравил мексиканские силы правопорядка с успешной операцией. Ликвидация главаря CJNG рассматривается как серьёзный удар по международной наркопреступности и важный шаг для стабилизации ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Мексики произошли беспорядки на фоне сообщений о ликвидации Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо». Речь идёт об уничтожении основателя и лидера картеля «Новое поколение Халиско». Эль Менчо считался самым разыскиваемым преступником в Мексике и одним из наиболее опасных для США.