США участвовали в подготовке ликвидации наркобарона Эль Менчо

Военная операция в Мексике, в ходе которой был ликвидирован наркобарон Эль Менчо, была проведена с участием новой опергруппы под руководством американских военных, специализирующейся на сборе разведданных о наркокартелях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно американским военным лицам, в прошлом месяце начала работу Совместная межведомственная оперативная группа по борьбе с картелями. В неё вошли несколько ведомств правительства США. Формально её деятельность направлена на установление связей и участников преступных сетей по обе стороны границы между США и Мексикой.

Источник агентства в Пентагоне отказался раскрывать, какие именно сведения могли быть переданы мексиканской стороне. При этом он подчеркнул, что рейд являлся самостоятельной операцией мексиканских военных. Другой чиновникк заявил, что Вашингтон подготовил детализированный целевой пакет в отношении Эль Менчо и передал его мексиканскому правительству. По его словам, досье основывалось на материалах правоохранительных органов и разведывательных структур США. Он добавил, что Эль Менчо занимал очень высокое, если не первое, место в списке целей США в Мексике.

Министерство нацобороны Мексики подтвердило получение от американской стороны «дополнительной информации», не раскрыв её содержания. Источник в мексиканском правительстве, осведомлённый о ходе подготовки операции, сообщил, что разработка плана и его реализация осуществлялись национальными силами, без физического участия военнослужащих США.

В публичном доступе практически отсутствуют сведения о Совместной межведомственной целевой группе США по борьбе с картелями, известной как JITF-CC. На официальном сайте указано, что её задачей является «выявление, пресечение и ликвидация операций картеля, представляющих угрозу Соединённым Штатам вдоль американо-мексиканской границы».

Ранее Министерство национальной обороны Мексики официально подтвердило, что главарь мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо погиб в ходе спецоперации. Ведомство сообщило, что преступник скончался от полученных ранений. В ходе столкновения силовики ликвидировали четырёх членов банды на месте. Ещё трое, включая Эль Менчо, скончались позже.