Россиян призвали воздержаться от поездок в штат Халиско из-за беспорядков

Посольство России в Мексике рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в штат Халиско из-за массовых беспорядков, которые начались после сообщений о ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско».

«В связи с беспорядками, происходящими в штате Халиско после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско», призываем российских граждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», — отмечается в сообщении.

В дипмиссии рекомендовали внимательно следить за официальной информацией местных властей и соблюдать введённые ограничения. Гражданам советуют учитывать обстановку при планировании маршрутов и проявлять осторожность. По данным местных СМИ, напряжённость сохраняется в ряде районов. Власти усилили меры безопасности.

Напомним, ранее в нескольких регионах Мексики начались массовые беспорядки. Инциденты произошли после ликвидации Немесио Осегеры Сервантеса по кличке Эль Менчо. Он считался основателем и руководителем картеля «Новое поколение Халиско». Беспорядки зафиксировали как минимум в пяти штатах. В Халиско неизвестные перекрыли дороги горящими автомобилями. Губернатор штата объявил о введении красного кода безопасности.