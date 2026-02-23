Олимпиада в Милане
Вооружённое нападение на аэропорт Пуэрто-Вальярта в Мексике попало на видео

Мексиканский штат Халиско оказался в эпицентре волны насилия, затронувшей международный аэропорт курортного города Пуэрто-Вальярта. Вечером 22 февраля очевидцы запечатлели на видео момент вооружённого вторжения, на кадрах видно, как перепуганные пассажиры и сотрудники в панике разбегаются и пытаются спрятаться от нападавших.

Вооружённое нападение на аэропорт Пуэрто-Вальярта в Мексике попало на видео. Видео © X / sentdefender

Эти события стали частью масштабной эскалации в регионе, которая развернулась на фоне сообщений о ликвидации властями США лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, более известного как Эль Менчо.

Как сообщают местные СМИ, вооружённая группа атаковала исправительное учреждение в районе Икстапа в Пуэрто-Вальярте, в результате чего произошел побёг заключённых, включая, предположительно, лиц, осуждённых за особо тяжкие преступления. В ходе нападения погибли по меньшей мере двое сотрудников охраны. На место происшествия оперативно выдвинулись подразделения мексиканской армии.

Министерство обороны Мексики подтвердило гибель главаря наркокартеля CJNG
Министерство обороны Мексики подтвердило гибель главаря наркокартеля CJNG

Напомним, ранее в Мексике начались массовые беспорядки на фоне слухов о возможной ликвидации Эль Менчо. Инциденты зафиксировали в пяти штатах, включая Халиско. В регионе перекрыли дороги горящими автомобилями. Губернатор Халиско Пабло Лемус Наварро объявил красный код безопасности. Власти отменили очные занятия в школах и приостановили массовые мероприятия.

Обложка © X / sentdefender

