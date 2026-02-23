Мексиканский штат Халиско оказался в эпицентре волны насилия, затронувшей международный аэропорт курортного города Пуэрто-Вальярта. Вечером 22 февраля очевидцы запечатлели на видео момент вооружённого вторжения, на кадрах видно, как перепуганные пассажиры и сотрудники в панике разбегаются и пытаются спрятаться от нападавших.

Вооружённое нападение на аэропорт Пуэрто-Вальярта в Мексике попало на видео. Видео © X / sentdefender

Эти события стали частью масштабной эскалации в регионе, которая развернулась на фоне сообщений о ликвидации властями США лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, более известного как Эль Менчо.

Как сообщают местные СМИ, вооружённая группа атаковала исправительное учреждение в районе Икстапа в Пуэрто-Вальярте, в результате чего произошел побёг заключённых, включая, предположительно, лиц, осуждённых за особо тяжкие преступления. В ходе нападения погибли по меньшей мере двое сотрудников охраны. На место происшествия оперативно выдвинулись подразделения мексиканской армии.

Напомним, ранее в Мексике начались массовые беспорядки на фоне слухов о возможной ликвидации Эль Менчо. Инциденты зафиксировали в пяти штатах, включая Халиско. В регионе перекрыли дороги горящими автомобилями. Губернатор Халиско Пабло Лемус Наварро объявил красный код безопасности. Власти отменили очные занятия в школах и приостановили массовые мероприятия.