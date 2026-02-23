Министерство обороны Мексики подтвердило гибель главаря наркокартеля CJNG

Главарь мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо погиб в ходе спецоперации в Мексике. Официальное заявление опубликовало Министерство национальной обороны республики. Ведомство сообщило, что преступник скончался от полученных ранений.

«Во время спецоперации военный персонал подвергся нападению, поэтому в защиту своей целостности они отразили агрессию, в результате чего четыре члена преступной группировки CJNG скончались на месте, трое получили тяжёлые ранения и умерли во время их транспортировки по воздуху в Мехико; среди этих последних находится Рубен Н. по прозвищу Эль Менчо», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В ходе столкновения силовики ликвидировали четырёх членов банды на месте. Ещё трое, включая Эль Менчо, умерли позже. Трое военнослужащих также получили ранения. Их доставили в столичные больницы. На месте операции изъяли тяжёлое вооружение. Среди находок — ракетные установки и бронеавтомобили. В операции участвовали Национальный разведывательный центр и прокуратура. Им оказывали информационную поддержку власти США.

Окончательную идентификацию тела проведёт судебно-медицинская экспертиза. Операцию против картеля координировали на федеральном уровне.

Ранее в Мексике начались массовые беспорядки на фоне слухов о возможной ликвидации Эль Менчо. Инциденты зафиксировали в пяти штатах, включая Халиско. В регионе перекрыли дороги горящими автомобилями. Губернатор Халиско Пабло Лемус Наварро объявил красный код безопасности. Власти отменили очные занятия в школах и приостановили массовые мероприятия.