24 февраля, 03:50

В Мексике 23 заключённых сбежали из тюрьмы во время массовых беспорядков

Обложка © Flickr / paulleto, the sad tinker

Не менее 23 человек покинули региональную тюрьму в городе Пуэрто-Вальярта штата Халиско на фоне массовых беспорядков. Об этом сообщил телеканал NMas со ссылкой на секретаря общественной безопасности региона Хуана Пабло Эрнандеса.

«23 заключённых Региональной тюрьмы Пуэрто-Вальярты сбежали во время жестоких событий, вспыхнувших после убийства Немесио Осегеры Сервантеса», — говорится в публикации.

По информации властей, волнения начались после сообщений о гибели лидера картеля «Новое поколение Халиско». В период нестабильности группа вооружённых лиц открыла огонь по зданию исправительного учреждения. Затем неизвестные протаранили ворота автомобилем и проникли внутрь. В ходе перестрелки погиб сотрудник охраны.

Подозреваемых в организации нападения устанавливают. Силовые структуры усилили патрулирование в Пуэрто-Вальярте и соседних районах. Оперативные мероприятия продолжаются.

Напомним, беспорядки в Мексике вспыхнули 22 февраля после операции в штате Халиско, в ходе которой силовики попытались задержать лидера CJNG Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо. По данным военного ведомства, он получил тяжёлые ранения и умер при транспортировке. После его гибели в ряде штатов зафиксировали нападения на полицейские патрули и блокирование дорог. Вооружённые группы поджигали транспорт и объекты инфраструктуры. В Халиско ввели режим повышенной готовности, временно ограничили работу школ и общественного транспорта. Федеральные власти направили дополнительные силы для стабилизации обстановки.

Антон Голыбин
