Минобороны Мексики вышло на наркобарона Эль Менчо через его любовницу

Местонахождение лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Осегеры Сервантеса (Эль Менчо) установили, отследив его доверенное лицо. Это лицо перевезло одну из романтических партнёрш преступника в штат Халиско. Об этом сообщил министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо.

Он рассказал, что встреча любовницы с наркобароном произошла 20 февраля в населённом пункте Тапальпа. После её отъезда разведка получила данные, что Эль Менчо остался в здании. На основе этой информации начали планировать спецоперацию.

«Эль Менчо выходит, оставляет группу с большим количеством вооружения, это действительно было очень жестокое нападение, которое совершили представители организованной преступности, и военный персонал Сил специального назначения отражает нападение», — заявил министр. На месте ликвидировали восемь нападавших.

Сам наркобарон с охраной попытался скрыться в лесу, но их настигили силовики. Преступники применили ракетные установки. Один вертолёт получил повреждения и совершил вынужденную посадку. В перестрелке Эль Менчо и двое его охранников получили тяжёлые ранения. Их попытались эвакуировать воздушным путём.

«К сожалению, он умер в пути (в больницу. — Прим. Life.ru)», — констатировал Трехо, имея в виду главаря картеля.

Операцию провели с привлечением армейского спецназа и Национальной гвардии. Министр отметил важность взаимодействия с американскими властями для успеха.

Напомним, что в нескольких штатах Мексики прошли массовые беспорядки. Они начались после публикаций о возможной ликвидации Эль Менчо. Происшествия зафиксировали как минимум в пяти регионах. В штате Халиско неизвестные перекрывали дороги горящими автомобилями. Власти ввели в этом штате красный уровень опасности. Губернатор Халиско сообщил, что для координации действий создали специальный комитет. Из соображений безопасности отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Позднее министерство обороны Мексики официально подтвердило гибель главаря картеля CJNG в ходе спецоперации. При беспорядках погибли не менее 18 человек.