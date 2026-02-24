Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 23:03

Минобороны Мексики вышло на наркобарона Эль Менчо через его любовницу

Главарь мексиканского картеля Немесио Осегера Сервантес. Обложка © Wikipedia

Главарь мексиканского картеля Немесио Осегера Сервантес. Обложка © Wikipedia

Местонахождение лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Осегеры Сервантеса (Эль Менчо) установили, отследив его доверенное лицо. Это лицо перевезло одну из романтических партнёрш преступника в штат Халиско. Об этом сообщил министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо.

Он рассказал, что встреча любовницы с наркобароном произошла 20 февраля в населённом пункте Тапальпа. После её отъезда разведка получила данные, что Эль Менчо остался в здании. На основе этой информации начали планировать спецоперацию.

«Эль Менчо выходит, оставляет группу с большим количеством вооружения, это действительно было очень жестокое нападение, которое совершили представители организованной преступности, и военный персонал Сил специального назначения отражает нападение», — заявил министр. На месте ликвидировали восемь нападавших.

Сам наркобарон с охраной попытался скрыться в лесу, но их настигили силовики. Преступники применили ракетные установки. Один вертолёт получил повреждения и совершил вынужденную посадку. В перестрелке Эль Менчо и двое его охранников получили тяжёлые ранения. Их попытались эвакуировать воздушным путём.

«К сожалению, он умер в пути (в больницу. — Прим. Life.ru)», — констатировал Трехо, имея в виду главаря картеля.

Операцию провели с привлечением армейского спецназа и Национальной гвардии. Министр отметил важность взаимодействия с американскими властями для успеха.

Названо число россиян, находящихся в охваченной бунтами из-за убийства Эль Менчо Мексике
Названо число россиян, находящихся в охваченной бунтами из-за убийства Эль Менчо Мексике

Напомним, что в нескольких штатах Мексики прошли массовые беспорядки. Они начались после публикаций о возможной ликвидации Эль Менчо. Происшествия зафиксировали как минимум в пяти регионах. В штате Халиско неизвестные перекрывали дороги горящими автомобилями. Власти ввели в этом штате красный уровень опасности. Губернатор Халиско сообщил, что для координации действий создали специальный комитет. Из соображений безопасности отменили занятия в школах и массовые мероприятия. Позднее министерство обороны Мексики официально подтвердило гибель главаря картеля CJNG в ходе спецоперации. При беспорядках погибли не менее 18 человек.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Мексика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar