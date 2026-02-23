Названо число россиян, находящихся в охваченной бунтами из-за убийства Эль Менчо Мексике

До пяти тысяч россиян могут находиться в Мексике, которую охватили беспорядки после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Такую оценку РИА «Новости» дали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По оценке организации на 22 февраля, речь идёт о 3,5–5 тысячах человек. Примерно 65–75% из них — самостоятельные путешественники и те, кто переехал жить в страну, остальные приехали в составе туров или в командировки. В РСТ пояснили, что поток небольшой из‑за дорогих билетов, отсутствия прямых рейсов и высокой конкуренции со стороны других стран. При этом там добавили, что в Мексике в принципе живёт много россиян.

Туристам посоветовали сохранять бдительность и следить за сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний и местных властей. Пока отмен поездок и просьб о досрочном возвращении домой нет.

Напомним, что волнения в Мексике начались после того, как силовики ликвидировали лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру Сервантеса по кличке Эль Менчо, протесты охватили несколько регионов. Власти повысили уровень угрозы и отменили все массовые мероприятия. В Минобороны Мексики позже официально подтвердили, что главаря уничтожили в ходе спецоперации. Боевики картеля в ответ устроили масштабную акцию устрашения с поджогами машин и блокпостами.