Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 09:26

Названо число россиян, находящихся в охваченной бунтами из-за убийства Эль Менчо Мексике

Обложка © ТАСС / Armando Solis / АР

Обложка © ТАСС / Armando Solis / АР

До пяти тысяч россиян могут находиться в Мексике, которую охватили беспорядки после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Такую оценку РИА «Новости» дали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По оценке организации на 22 февраля, речь идёт о 3,5–5 тысячах человек. Примерно 65–75% из них — самостоятельные путешественники и те, кто переехал жить в страну, остальные приехали в составе туров или в командировки. В РСТ пояснили, что поток небольшой из‑за дорогих билетов, отсутствия прямых рейсов и высокой конкуренции со стороны других стран. При этом там добавили, что в Мексике в принципе живёт много россиян.

Туристам посоветовали сохранять бдительность и следить за сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний и местных властей. Пока отмен поездок и просьб о досрочном возвращении домой нет.

Госдеп США ликует после ликвидации главы мексиканского картеля Эль Менчо
Госдеп США ликует после ликвидации главы мексиканского картеля Эль Менчо

Напомним, что волнения в Мексике начались после того, как силовики ликвидировали лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру Сервантеса по кличке Эль Менчо, протесты охватили несколько регионов. Власти повысили уровень угрозы и отменили все массовые мероприятия. В Минобороны Мексики позже официально подтвердили, что главаря уничтожили в ходе спецоперации. Боевики картеля в ответ устроили масштабную акцию устрашения с поджогами машин и блокпостами.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Мексика
  • Путешествия и туризм
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar