При беспорядках в Мексике погибли не менее 18 человек

В Мексике в ходе антинаркотической операции против одного из главарей картеля «Новое поколение Халиско» и последующих беспорядков погибло как минимум 18 человек. По данным газеты Jornada, среди жертв насилия также 15 сотрудников национальной гвардии.

Кроме того, в городе Пуэрто-Вальярте в результате тюремного бунта был убит охранник, а в ходе уличной перестрелки в Сапопане погиб представитель прокуратуры. Сообщается также о гибели беременной женщины.

Вместе с тем восемь боевиков картеля погибли в перестрелках. Издание сообщает, что всего задержано 27 человек.

Напомним, что волнения в Мексике начались после того, как силовики ликвидировали лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру Сервантеса по кличке Эль Менчо, протесты охватили несколько регионов. Власти повысили уровень угрозы и отменили все массовые мероприятия. В Минобороны Мексики позже официально подтвердили, что главаря уничтожили в ходе спецоперации. Боевики картеля в ответ устроили масштабную акцию устрашения с поджогами машин и блокпостами.