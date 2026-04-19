Дзюба опроверг новость о переходе в «Родину»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба заверил, что пока не обсуждает, где будет играть в следующем сезоне. Слухи про интерес со стороны клуба «Родина» он назвал выдумкой.

«Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают. Мне сказали, что от них, но точно не от меня. У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести», — сказал в интервью «Матч ТВ».

18 апреля «Акрон» сыграл в Казани вничью с «Рубином» — 1:1. Сначала гол забил Никита Лобов из «Рубина» на 48-й минуте. А на 62-й минуте Дзюба сравнял счёт. Этот гол стал для него 249-м в карьере — он обновил свой же рекорд лучшего бомбардира в истории российского футбола. В чемпионате России «Рубин» сейчас на 7-м месте с 35 очками. «Акрон» — на 13-м с 23 очками.

Раньше нападающий «Акрона» Артём Дзюба после матча с московским «Спартаком» (его команда проиграла 3:4) сказал, что готов вернуться в клуб, где начинал карьеру — но уже в качестве тренера. Контракт 37-летнего футболиста с «Акроном» действует до лета 2026 года. Дзюба не исключил, что в будущем может оказаться в «Спартаке» — игроком или тренером, там видно будет.