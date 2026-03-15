Игрок «Хетафе» схватил за гениталии форварда «Атлетико» и получил красную

В матче чемпионата Испании между «Хетафе» и «Атлетико» произошёл неприличный инцидент. Защитник хозяев Абдель Абкар неожиданно схватил за гениталии нападающего мадридцев Александра Сёрлота. Марокканец проходил мимо норвежца и сжал рукой его пах. Сёрлот в ответ повалил обидчика на газон. Арбитр сначала не заметил эпизода, но на помощь пришёл VAR.

После просмотра видео судья показал Абкару прямую красную карточку, а Сёрлоту — желтую за ответную грубость. «Атлетико» в итоге выиграл матч со счётом 2:1.

Абдель Абкар схватил за гениталии нападающего «Атлетико» Александра Сёрлота. Фото © Х / Central do Braga

