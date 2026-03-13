Налоговая заблокировала счета ФК «Уфа» из-за долга в 18,2 млн рублей

Три банковских счёта АНО «Футбольный клуб «Уфа» были заблокированы Налоговой службой. Как сообщает РБК, межрайонная инспекция ФНС России приняла это решение в связи с задолженностью клуба перед бюджетом, котора составляет 18,2 миллиона рублей.

Пресс-служба ФК «Уфа» заверила, что задолженность клуба будет урегулирована в ближайшее время. В клубе подчеркнули, что временная блокировка банковских счетов является лишь «кассовым разрывом» и не оказывает существенного влияния на их финансовое положение. Деятельность клуба продолжается в штатном режиме, и подготовка к домашнему матчу 15 марта в 17:00 на стадионе «Нефтяник» идёт полным ходом.

Ранее сообщалось, что ФК «Крылья Советов» из Самары закрыл многолетний долг перед компанией «РТ-Капитал», составлявший почти 1,1 миллиарда рублей. Деньги были взяты в кредит ещё в 2011 году, а последние 10 лет клуб не выполнял обязательств по его погашению.