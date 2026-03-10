Владимир Путин
10 марта, 09:51

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт в «Лужниках» 24 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / railway fx

Суперфинал Фонбет — Кубка России по футболу состоится 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Решение о месте проведения матча было утверждено бюро исполнительного комитета РФС. Таким образом, «Лужники» принимают финал Кубка России в пятый раз подряд, закрепляя за собой статус главной московской арены для решающих матчей национального турнира.

Ранее Life.ru сообщал, что РФС утвердил расписание ближайший матчей Кубка России. 17 марта в 19:30 по московскому времени на поле выйдут «Краснодар» и столичный ЦСКА. Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» состоится днём позже — 18 марта. Стартовый свисток на «Лукойл Арене» прозвучит в 20:45.

