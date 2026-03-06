РФС объявил даты следующих матчей Кубка России

РФС утвердил расписание ближайший матчей Кубка России: ответных игр 1/2 финала «пути РПЛ» и встреч первого этапа 1/2 финала «пути регионов». Информация о датах и времени начала матчей появилась на официальном сайте российского футбольного союза.

17 марта в 19:30 по московскому времени на поле выйдут «Краснодар» и столичный ЦСКА. Встреча пройдёт в южной столице, куда армейцы отправятся, имея преимущество после домашней игры, завершившейся со счётом 3:1 в их пользу.

Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» состоится днём позже — 18 марта. Стартовый свисток на «Лукойл Арене» прозвучит в 20:45. В активе динамовцев уверенная победа в первой встрече над принципиальным соперником — матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Ролана Гусева.

Что касается «пути регионов», то здесь «Зенит» из Санкт-Петербурга сразится с махачкалинским «Динамо». Их матч назначен на 18 марта, начало — в 18:15. Днём позже, 19 марта, самарский клуб «Крылья Советов» на своём поле примет московский «Локомотив». Этот матч стартует в 18:30.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность переноса матчей чемпионата мира по футболу из Мексики из-за вспышки насилия после убийства влиятельного наркобарона. Это станет крайней мерой — только при серьёзных опасениях служб безопасности и коммерческих партнёров. Под угрозой как мартовские стыковые игры, так и встречи финальной части турнира, однако десятки тысяч болельщиков уже купили билеты и забронировали отели, и в случае переноса ФИФА придётся возмещать им убытки.